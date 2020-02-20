Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Morgan Stanley покупает онлайн-брокера за $13 млрд

Morgan Stanley покупает онлайн-брокера за $13 млрд
20.02.2020, 16:13

Morgan Stanley собирается купить онлайн-брокера E-Trade за $13 млрд

Банковский холдинг Morgan Stanley объявил о поглощении E-Trade за $13 млрд. Это крупнейшая сделка для американского инвестиционного банка со времени мирового финансового кризиса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что у E-Trade более 5,2 млн счетов розничных клиентов и более $360 млрд активов на них, включая онлайн-банк. Morgan Stanley управляет $2,7 трлн активов для 3 млн богатых клиентов.

В холдинге ожидают, что при покупке E-Trade, банк расширит свою деятельность и свяжет ее с работой с рядовыми клиентами. Сделку проведут путем обмена акциями.

Читайте также: Сделки на триллионы: три поглощения, от которых захватывает дух

Morgan Stanley - крупный американский банковский холдинг, относящийся к числу финансовых конгломератов. Базируется в Нью-Йорке. Основан в 1935 году Генри Морганом и Гаральдом Стэнли, которые были одними из акционеров банка JP Morgan & Co, путем отделения от материнской компании (JP Morgan & Co). Входит в число крупнейших банков в мире.

Напишите нам
Morgan Stanley E-Trade
Комментарии
Последние новости
 