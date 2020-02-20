Morgan Stanley покупает онлайн-брокера за $13 млрд

Банковский холдинг Morgan Stanley объявил о поглощении E-Trade за $13 млрд. Это крупнейшая сделка для американского инвестиционного банка со времени мирового финансового кризиса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что у E-Trade более 5,2 млн счетов розничных клиентов и более $360 млрд активов на них, включая онлайн-банк. Morgan Stanley управляет $2,7 трлн активов для 3 млн богатых клиентов.

В холдинге ожидают, что при покупке E-Trade, банк расширит свою деятельность и свяжет ее с работой с рядовыми клиентами. Сделку проведут путем обмена акциями.

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Morgan Stanley - крупный американский банковский холдинг, относящийся к числу финансовых конгломератов. Базируется в Нью-Йорке. Основан в 1935 году Генри Морганом и Гаральдом Стэнли, которые были одними из акционеров банка JP Morgan & Co, путем отделения от материнской компании (JP Morgan & Co). Входит в число крупнейших банков в мире.