Morgan Stanley покупает онлайн-брокера за $13 млрд

Банковский холдинг Morgan Stanley объявил о поглощении E-Trade за $13 млрд. Это крупнейшая сделка для американского инвестиционного банка со времени мирового финансового кризиса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что у E-Trade более 5,2 млн счетов розничных клиентов и более $360 млрд активов на них, включая онлайн-банк. Morgan Stanley управляет $2,7 трлн активов для 3 млн богатых клиентов.
В холдинге ожидают, что при покупке E-Trade, банк расширит свою деятельность и свяжет ее с работой с рядовыми клиентами. Сделку проведут путем обмена акциями.
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