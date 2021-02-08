На межбанке доллар еще подешевел

В понедельник, 8 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,72/27,745, к закрытию котировки составили 27,64/27,655.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,64, максимальные – 27,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,655, максимальные – 27,745.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3748/33,4022, к закрытию котировки составили 33,3200/33,3381.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3732/0,3736, к закрытию котировки составили 0,3720/0,3724.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.