На межбанке доллар подорожал

Во вторник, 26 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,16, к закрытию котировки составили 28,17/28,19.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,13, максимальные – 28,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,15, максимальные – 28,20.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0859/34,1073, к закрытию котировки составили 34,2490/34,2734.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3714/0,3718, к закрытию котировки составили 0,3750/0,3754.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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