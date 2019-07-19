На межбанке доллар резко опустился

В пятницу, 19 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,96/26,00, к закрытию котировки составили 25,69/25,73.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,69, максимальные – 25,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,73, максимальные – 26,00.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2309/29,2760, к закрытию котировки составили 28,8575/28,8999.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4128/0,4137, к закрытию котировки составили 0,4078/0,4088.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"