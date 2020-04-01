На межбанке доллар снова дешевеет

В среду, 1 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,83/27,88, к закрытию котировки составили 27,64/27,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,64, максимальные – 27,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,88.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,5879/30,6401, к закрытию котировки составили 30,2105/30,2624.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3521/0,3531, к закрытию котировки составили 0,3505/0,3514.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"