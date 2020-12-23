На межбанке гривня ослабла

В среду, 23 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,39/28,415, к закрытию котировки составили 28,41/28,44.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,39, максимальные – 28,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,415, максимальные – 28,495.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,6272/34,6549, к закрытию котировки составили 34,6772/34,7110.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3766/0,3770, к закрытию котировки составили 0,3784/0,3789.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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