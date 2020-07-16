На межбанке гривня теряет в цене

В четверг, 16 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,19/27,22, к закрытию котировки составили 27,32/27,345.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,19, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,22, максимальные – 27,345.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,9884/31,0226, к закрытию котировки составили 31,2322/31,2608.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3815/0,3822, к закрытию котировки составили 0,3836/0,3841.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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