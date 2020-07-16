На межбанке гривня теряет в цене
16.07.2020, 17:18
Фото: пресс-служба НБУ
В четверг, 16 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,19/27,22, к закрытию котировки составили 27,32/27,345.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,19, максимальные – 27,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,22, максимальные – 27,345.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,9884/31,0226, к закрытию котировки составили 31,2322/31,2608.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3815/0,3822, к закрытию котировки составили 0,3836/0,3841.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии