На межбанке гривня укрепилась

В среду, 16 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,76/24,80, к закрытию котировки составили 24,74/24,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,74, максимальные – 24,865. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,78, максимальные – 24,89.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3474/27,3891, к закрытию котировки составили 27,3377/27,3794.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3848/0,3857, к закрытию котировки составили 0,3847/0,3858.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"