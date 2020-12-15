На межбанке курс доллара падает

Во вторник, 15 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,795/27,815, к закрытию котировки составили 27,755/27,775.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75, максимальные – 27,795. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,765, максимальные – 27,815.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,7320/33,7562, к закрытию котировки составили 33,7139/33,7382.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3783/0,3790, к закрытию котировки составили 0,3770/0,3774.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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