На межбанке курс доллара снова вырос, курс евро превысил 29 грн

В среду, 11 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,535/25,555, к закрытию котировки составили 25,72/25,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,535, максимальные – 25,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,555, максимальные – 25,75.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,9260/28,9461, к закрытию котировки составили 29,0893/29,1206.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3574/0,3579, к закрытию котировки составили 0,3552/0,3558.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"