На межбанке курс доллара упал до 24 грн

В понедельник, 25 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,10/24,13, к закрытию котировки составили 24,02/24,035.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,02, максимальные – 24,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,035, максимальные – 24,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5847/26,6264, к закрытию котировки составили 26,4700/26,4865.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3780/0,3787, к закрытию котировки составили 0,3754/0,3758.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"