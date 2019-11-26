На межбанке курс доллара упал ниже 24 грн

Во вторник, 26 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,97/24,00, к закрытию котировки составили 23,975/24,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,955, максимальные – 23,985. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,98, максимальные – 24,015.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4029/26,4360, к закрытию котировки составили 26,3988/26,4264.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3743/0,3749, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3748.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"