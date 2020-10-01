На межбанке курс доллара вырос
01.10.2020, 18:10
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 1 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,28/28,30, к закрытию котировки составили 28,34/28,355.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,28, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,30, максимальные – 28,355.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2403/33,2638, к закрытию котировки составили 33,2626/33,2774.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3660/0,3663.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии