На межбанке курс доллара вырос

В четверг, 1 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,28/28,30, к закрытию котировки составили 28,34/28,355.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,28, максимальные – 28,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,30, максимальные – 28,355.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2403/33,2638, к закрытию котировки составили 33,2626/33,2774.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3660/0,3663.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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