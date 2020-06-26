На межбанке все спокойно

В пятницу, 26 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,69/26,72, к закрытию котировки составили 26,695/26,715.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,68, максимальные – 26,695. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,70, максимальные – 26,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9141/29,9477, к закрытию котировки составили 29,9197/29,9421.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3859/0,3868, к закрытию котировки составили 0,3835/0,3840.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"