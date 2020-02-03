Курс наличной гривни продолжает падать

В понедельник, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8,73 коп и составляет 24,8837 грн. Курс продажи вырос на 8,50 коп – до 25,1933 грн. Максимальный курс покупки составил 25,03 рн, минимальный курс продажи – 25,09 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,27 коп и составляет 27,4190 грн. Средний курс продажи вырос на 22,80 коп до 27,9193. Продать евро дороже можно за 27,65 грн, купить дешевле – за 27,74 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,510 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,2 коп и составляет 3,977 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,88 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.