Наличная гривня снова подорожала

Во вторник, 21 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 13,07 коп до 25,9970 грн. Курс продажи упал на 12,53 коп – до 26,3193 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи – 26,19 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,97 коп и составляет 28,9547 грн, средний курс продажи упал на 14,9 коп до 29,4700. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле – за 29,25 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,666 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,116 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)