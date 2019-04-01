Курс валют: наличная гривня теряет в цене

В понедельник, 1 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,33 коп до 27,1130 грн. Курс продажи вырос на 5,63 коп – до 27,4380 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,22 грн, минимальный курс продажи – 27,27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,80 коп и составляет 30,3723 грн, средний курс продажи вырос на 7,83 коп до 30,9583. Продать евро дороже можно за 30,55 грн, купить дешевле – за 30,8 рн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,763 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,246 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)