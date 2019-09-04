Наличная гривня укрепилась

В среду, 4 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,60 коп и составляет 25,0737 грн. Курс продажи упал на 1,67 коп – до 25,3687 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,18 грн, минимальный курс продажи – 25,23 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,47 коп и составляет 27,4143 грн. Средний курс продажи упал на 1,33 коп до 27,9020. Продать евро дороже можно за 27,6 грн, купить дешевле – за 27,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,422 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет 3,873 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,76 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)