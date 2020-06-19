Наличная гривня укрепилась

В пятницу, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,23 коп и составляет 26,6017 грн. Курс продажи упал на 5,63 коп – до 26,85 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,7 грн. Для продажи минимальный курс – 26,7 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,1 коп и составляет 29,6160 грн. Средний курс продажи упал на 10,87 коп и составляет 30,1567 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,25 грн, максимальный - 29,8 грн. Для продажи минимальный курс – 29,95 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,268 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,875 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.