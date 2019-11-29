Наличная гривня выросла в цене

В пятницу, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,87 коп и составляет 23,8573 грн. Курс продажи упал на 3,90 коп – до 24,1347 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,0 грн, минимальный курс продажи – 23,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,60 коп и составляет 26,1550 грн. Средний курс продажи упал на 3,83 коп до 26,6153. Продать евро дороже можно за 26,33 грн, купить дешевле – за 26,44 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,427 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,823 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,73 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)