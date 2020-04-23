Наличная гривня выросла в цене

В четверг, 23 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10,87 коп и составляет 26,8990 грн. Курс продажи упал на 11,07 коп – до 27,3027 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,1 грн. Для продажи минимальный курс – 27,15 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,63 коп и составляет 28,8580 грн. Средний курс продажи упал на 12,60 коп до 29,5807 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,6 грн, максимальный - 29,2 грн. Для продажи минимальный курс – 29,25 грн, максимальный - 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,070 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,647 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,41 грн. Для продажи минимальный курс – 3,5 грн, максимальный – 3,9 грн.