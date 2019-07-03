Наличная валюта дешевеет

В среду, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,8 коп и составляет 25,9223 грн. Курс продажи упал на 6,27 коп – до 26,2220 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи – 26,08 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,2 коп и составляет 29,1360 грн. Средний курс продажи упал на 12,87 коп до 29,6633. Продать евро дороже можно за 29,35 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 1,2 коп и составляет 3,687 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 4,167 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)