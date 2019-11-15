Курсы наличных доллара и евро синхронно снизились

В пятницу, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 6,37 коп и составляет 24,1007 грн. Курс продажи упал на 5,97 коп – до 24,4120 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – 24,27 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,80 коп и составляет 26,4243 грн. Средний курс продажи упал на 4,83 коп до 26,9347. Продать евро дороже можно за 26,63 грн, купить дешевле – за 26,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,434 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп и составляет 3,886 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,78 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)