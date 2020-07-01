Наличная валюта в банках подорожала

В среду, 1 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,70 коп и составляет 26,5660 грн. Курс продажи вырос на 2,43 коп – до 26,8147 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,71 грн. Для продажи минимальный курс – 26,72 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,83 коп и составляет 29,5820 грн. Средний курс продажи вырос на 1,67 коп и составляет 30,1043 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,0 грн, максимальный - 29,92 грн. Для продажи минимальный курс – 29,9 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,298 грн. Средний курс продажи упал на 3,4 коп и составляет 3,837 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4,0 грн.