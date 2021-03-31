Наличные курсы доллара и евро снижаются

В среду, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 10,4 коп и составляет 27,6685 грн. Курс продажи упал на 9,45 коп – до 27,9075 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,55 грн, максимальный – 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,81 грн, максимальный – 28 грн.

Средний курс покупки евро упал на 23,35 коп и составляет 32,3425 грн. Средний курс продажи упал на 21,35 коп и составляет 32,7745 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,95 грн, максимальный – 32,5 грн. Для продажи минимальный курс – 32,65 грн, максимальный – 32,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,397 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,779 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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