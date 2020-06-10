Наличные доллар и евро в банках подорожали

В среду, 10 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,97 коп и составляет 26,5193 грн. Курс продажи вырос на 2,87 коп – до 26,7717 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,42 грн, максимальный - 26,6 грн. Для продажи минимальный курс – 26,65 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,33 коп и составляет 29,7430 грн. Средний курс продажи вырос на 15,63 коп и составляет 30,3437 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,9 грн, максимальный - 30,17 грн. Для продажи минимальный курс – 30,09 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,79 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.