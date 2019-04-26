Наличные курсы: доллар и евро снова теряют в цене

В пятницу, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11,0 коп до 26,4310 грн. Курс продажи упал на 8,10 коп – до 26,7750 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,55 грн, минимальный курс продажи – 26,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,53 коп и составляет 29,3780 грн, средний курс продажи упал на 19,0 коп до 29,9450. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле – также за 29,7 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 3,722 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 4,193 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,12 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)