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Наличные курсы доллара и евро снизились

08.12.2020, 12:10
Наличные курсы доллара и евро снизились - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во вторник, 8 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,8 коп и составляет 28,056 грн. Курс продажи упал на 11,05 коп – до 28,343 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,25 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,35 коп и составляет 33,78 грн. Средний курс продажи упал на 16,85 коп и составляет 34,3425 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,2 грн, максимальный – 34,05 грн. Для продажи минимальный курс – 34,1 грн, максимальный – 34,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,408 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 3,872 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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