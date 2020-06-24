Наличный доллар подешевел

В среду, 24 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,2 коп и составляет 26,4953 грн. Курс продажи упал на 1,93 коп – до 26,7497 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,35 грн, максимальный - 26,61 грн. Для продажи минимальный курс – 26,67 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,1 коп и составляет 29,6813 грн. Средний курс продажи вырос на 6,87 коп и составляет 30,2340 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,2 грн, максимальный - 29,9 грн. Для продажи минимальный курс – 30,05 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 3,286 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,887 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.