Наличный доллар подешевел

В понедельник, 3 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6,03 коп и составляет 26,5847 грн. Курс продажи упал на 3,40 коп – до 26,9770 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи – 26,85 грн.

Средний курс покупки евро не претерпел изменений и составляет 29,5480 грн. Средний курс продажи вырос на 3,0 коп до 30,1447. Продать евро дороже можно за 29,91 грн, купить дешевле – за 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,692 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,169 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,09 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)