Наличный доллар подешевел

Во вторник, 28 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,18 коп и составляет 27,4803 грн. Курс продажи снизился на 13,0 коп – до 27,817 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,3 грн, максимальный - 27,55 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,1 коп и составляет 31,9135 грн. Средний курс продажи вырос на 0,95 коп и составляет 32,628 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,3 грн, максимальный - 32,17 грн. Для продажи минимальный курс – 32,4 грн, максимальный - 32,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 1,1 коп и составляет 3,449 грн. Средний курс продажи снизился на 1,3 коп и составляет 3,928 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,85 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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