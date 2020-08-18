Наличный доллар подешевел на 11 копеек

Во вторник, 18 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11 коп и составляет 27,0975 грн. Курс продажи упал на 9,4 коп – до 27,423 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,0 грн, максимальный - 27,21 грн. Для продажи минимальный курс - 27,3 грн, максимальный - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 1,5 коп и составляет 31,9575 грн. Средний курс продажи упал на 4,7 коп и составляет 32,5315 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,7 грн, максимальный - 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,36 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 1,3 коп и составляет 3,365 грн. Средний курс продажи снизился на 1,5 коп и составляет 3,831 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.