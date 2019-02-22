Наличный доллар подорожал

В пятницу, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,23 коп до 26,8913 грн. Курс продажи вырос на 1,33 коп – до 27,1630 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи – 27,06 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,67 коп и составляет 30,4017 грн, средний курс продажи вырос на 2,13 коп до 30,8997. Продать евро дороже можно за 30,58 грн, купить дешевле – за 30,75 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,710 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,156 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

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Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)