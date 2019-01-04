Наличный доллар потерял 13 копеек, наличный евро - 22

В пятницу, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11,43 коп до 27,4357 грн. Курс продажи упал на 13,03 коп – до 27,8903 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,7 грн, минимальный курс продажи – также 27,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,4 коп и составляет 31,0687 грн, средний курс продажи упал на 22,43 коп до 31,8107. Продать евро дороже можно за 31,4 грн, купить дешевле – за 31,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,588 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,118 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)