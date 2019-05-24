Наличный доллар продолжил дорожать

В пятницу, 24 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10,0 коп до 26,2237 грн. Курс продажи вырос на 11,73 коп – до 26,5477 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,77 коп и составляет 29,2003 грн, средний курс продажи вырос на 17,63 коп до 29,7310. Продать евро дороже можно за 29,46 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,680 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,130 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)