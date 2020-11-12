Наличный доллар продолжил дорожать, а евро – дешеветь

В четверг, 12 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,45 коп и составляет 28,137 грн. Курс продажи вырос на 4,4 коп – до 28,409 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,23 грн. Для продажи минимальный курс – 28,32 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,45 коп и составляет 32,96 грн. Средний курс продажи упал на 4,7 коп и составляет 33,476 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,15 грн. Для продажи минимальный курс – 33,3 грн, максимальный – 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,333 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,777 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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