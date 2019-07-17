Наличный доллар растет, а евро падает

В среду, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,17 коп и составляет 25,7680 грн. Курс продажи вырос на 6,57 коп – до 26,1063 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи – 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,20 коп и составляет 28,7820 грн. Средний курс продажи упал на 2,90 коп до 29,3343. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле – за 29,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,703 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 2,0 коп и составляет 4,175 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,08 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)