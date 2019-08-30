Наличный доллар сбросил в цене

В пятницу, 30 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,10 коп и составляет 25,0053 грн. Курс продажи упал на 2,97 коп – до 25,3030 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,12 грн, минимальный курс продажи – 25,16 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,33 коп и составляет 27,5450 грн. Средний курс продажи упал на 8,27 коп до 28,0703. Продать евро дороже можно за 27,75 грн, купить дешевле – за 27,88 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,453 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,11 коп и составляет 3,896 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)