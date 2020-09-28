Наличный доллар снова дорожает

В понедельник, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,45 коп и составляет 28,1555 грн. Курс продажи вырос на 3,1 коп – до 28,4005 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,24 грн. Для продажи минимальный курс – 28,33 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,45 коп и составляет 32,5980 грн. Средний курс продажи упал на 2,45 коп и составляет 33,1270 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный – 32,76 грн. Для продажи минимальный курс – 32,92 грн, максимальный – 33,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,31 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет 3,781 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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