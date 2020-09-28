UA

Наличный доллар снова дорожает

28.09.2020, 12:18
Наличный доллар снова дорожает - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В понедельник, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,45 коп и составляет 28,1555 грн. Курс продажи вырос на 3,1 коп – до 28,4005 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный  28,24 грн. Для продажи минимальный курс – 28,33 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,45 коп и составляет 32,5980 грн. Средний курс продажи упал на 2,45 коп и составляет 33,1270 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный  32,76 грн. Для продажи минимальный курс – 32,92 грн, максимальный – 33,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,31 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет 3,781 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
наличные курсы курсы валют наличный доллар курс доллара курс евро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 