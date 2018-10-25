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25.10.2018, 12:05

Наличный доллар снова подорожал

Наличный доллар снова подорожал

Наличные курсы валют на 25.10.2018

В четверг, 25 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,93 коп до 28,0967 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,40  коп – до 28,3537 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,24 грн, минимальный курс продажи – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,53 коп и составляет 31,9880 грн, средний курс продажи упал на 1,03 коп до 32,5460. Продать евро дороже можно за 32,2 грн, купить дешевле – за 32,39 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,885 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 4,382 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,28 грн.

 

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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Теги: наличные курсы, курсы валют
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