Наличный доллар снова заметно набрал в цене

В пятницу, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 15,53 коп до 26,7573 грн. Курс продажи вырос на 17,0 коп – до 27,1543 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи – 27,0 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 20,37 коп и составляет 30,1470 грн, средний курс продажи вырос на 19,57 коп до 30,7887. Продать евро дороже можно за 30,4 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,687 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 4,157 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,7573
|27,1543
|0,3687
|0,4157
|30,147
|30,7887
|Медиана
|26,775
|27,15
|0,38
|0,415
|30,175
|30,755
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)