Наличный доллар снова заметно набрал в цене

В пятницу, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 15,53 коп до 26,7573 грн. Курс продажи вырос на 17,0 коп – до 27,1543 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,37 коп и составляет 30,1470 грн, средний курс продажи вырос на 19,57 коп до 30,7887. Продать евро дороже можно за 30,4 грн, купить дешевле – за 30,5 грн.

Реклама

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,687 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 4,157 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7573 27,1543 0,3687 0,4157 30,147 30,7887 Медиана 26,775 27,15 0,38 0,415 30,175 30,755

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)