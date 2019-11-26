Наличный доллар упал ниже 24 грн

Во вторник, 26 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,33 коп и составляет 23,8677 грн. Курс продажи упал на 12,70 коп – до 24,1450 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,0 грн, минимальный курс продажи – 23,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 15,40 коп и составляет 26,1890 грн. Средний курс продажи упал на 18,07 коп до 26,6603. Продать евро дороже можно за 26,4 грн, купить дешевле – за 26,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,390 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 3,843 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,74 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)