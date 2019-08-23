Наличный доллар упал ниже 25 грн

В пятницу, 23 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,73 коп и составляет 24,9340 грн. Курс продажи упал на 3,73 коп – до 25,2587 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,04 грн, минимальный курс продажи – 25,14 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,77 коп и составляет 27,5337 грн. Средний курс продажи упал на 6,87 коп до 28,0793. Продать евро дороже можно за 27,7 грн, купить дешевле – за 27,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,459 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,925 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,79 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)