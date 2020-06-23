Наличный доллар в банках подешевел

Во вторник, 23 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,7 коп и составляет 26,5273 грн. Курс продажи упал на 6,83 коп – до 26,7690 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,35 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,67 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,3 коп и составляет 29,6303 грн. Средний курс продажи вырос на 5,7 коп и составляет 30,1653 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,2 грн, максимальный - 29,97 грн. Для продажи минимальный курс – 29,92 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,280 грн. Средний курс продажи вырос также на 0,3 коп и составляет 3,882 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.