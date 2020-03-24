Наличный доллар вновь подешевел

Во вторник, 24 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,93 коп и составляет 27,4593 грн. Курс продажи упал на 7,20 коп – до 28,3487 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 28,0 грн. Для продажи минимальный курс – 28,0 грн, максимальный - 29,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,83 коп и составляет 29,3433 грн. Средний курс продажи вырос на 9,30 коп до 30,5197.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,6 грн, максимальный - 30,05 грн. Для продажи минимальный курс – 30,05 грн, максимальный - 31,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,056 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,661 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,35 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.