Наличный курс: доллар и евро продолжают сдавать позиции

В пятницу, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 10,73 коп и составляет 25,2963 грн. Курс продажи вырос на 2,93 коп – до 25,7507 грн (см. Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,45 грн, минимальный курс продажи – 25,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,8 коп и составляет 28,1533 грн. Средний курс продажи упал на 1,38 коп до 28,7163. Продать евро дороже можно за 28,3 грн, купить дешевле – за 28,45 грн.

Таблица

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,662 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1 коп - до 4,118 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 грн.