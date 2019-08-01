Наличный курс: доллар и евро резко подорожали

В четверг, 1 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 40 копеек до 25,1717 грн. Курс продажи вырос на 33 копейки - до 25,4523. Максимальный курс покупки составил 25,2 грн, минимальный курс продажи – 25,43 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10 коп и составляет 27,7546 грн. Средний курс продажи вырос на 19 коп до 28,2497. Продать евро дороже можно за 27,8 грн, купить дешевле – за 28,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7 коп и составляет 3,619 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3 коп - до 4,034 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,03 грн.