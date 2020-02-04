Наличный курс: доллар начал дешеветь

Во вторник, 4 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,50 коп и составляет 24,7687 грн. Курс продажи упал на 12,57 коп – до 25,0677 грн. Максимальный курс покупки составил 24,86 рн, минимальный курс продажи – 24,91 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,57 коп и составляет 27,3033 грн. Средний курс продажи упал на 13,73 коп до 27,7820. Продать евро дороже можно за 27,45 грн, купить дешевле – за 27,53 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,488 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,974 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,86 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,9 грн.