Наличный курс: доллар подорожал, евро подешевел

В понедельник, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,40 коп и составляет 24,3097 грн. Курс продажи вырос на 0,50 коп – до 24,5730 грн. Максимальный курс покупки составил 24,35 грн, минимальный курс продажи – 24,44 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,60 коп и составляет 26,2750 грн. Средний курс продажи упал на 3,43 коп до 26,7067. Продать евро дороже можно за 26,46 грн, купить дешевле – за 26,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,458 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,897 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,8 грн.