Наличный курс: доллар растет

Наличные курсы валют на 16.10.2018

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Во вторник, 16 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,27 коп до 27,8297 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,30 коп – до 28,1307 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,9 грн, минимальный курс продажи – 27,97 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,80 коп и составляет 32,0840 грн, средний курс продажи упал на 0,67 коп до 32,6613. Продать евро дороже можно за 32,24 грн, купить дешевле – за 32,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 коп и составляет 3,824 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 4,325 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,14 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)